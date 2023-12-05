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اختبارات تأهيل التوظيف لشركة المطاحن الكويتية في التطبيقي

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم مركز ابن الهيثم للتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عملية إجراء اختبارات التأهيل لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وهي اختبارات خاصة للتوظيف من خلال 11 تخصصا فنيا، حيث عقدت الاختبارات في المركز تحت إشراف المركز بالتعاون مع إدارة تنسيق التدريب وبحضور ممثلين عن شركة المطاحن، كما تم الاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريب من المعاهد المختلفة لوضع الاختبارات والإشراف عليها، ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه يتم تنفيذه في القطاع.
في هذا السياق، أكد نائب المدير العام للتدريب م. سيد الطبطبائي بأن الهيئة حريصة كل الحرص على توفير احتياجات سوق العمل وتحقيق متطلباته، مشيرا أن قطاع التدريب بمدربيه الأكفاء قام بإعداد وتنسيق اختبارات متقدمي الوظائف التي شارك بها 180 متقدما خلال الفترة من 3 إلى 4 الجاري.

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