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صمود غزة لوحات فنية كويتية دعما للصمود الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرض «صمود غزة» الذي تضمن لوحات فنية حملت تواقيع فنانين كويتيين لتعبر عن مدى الدعم الكويتي للصمود الفلسطيني في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأقيم المعرض الاثنين الماضي في المرسم الحر بالتعاون مع عدد من سفارات الدول العربية لدى دولة الكويت.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل لدى تفقده المعرض إن أوجه الدعم لا تقتصر على الجانب السياسي أو الديبلوماسي فحسب، إنما تصل أيضا إلى الفن حيث يمكن من خلاله ترجمة المشاعر ومدى الألم الذي يعتصر الإنسان لما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الزامل أنه انطلاقا من الدور الرائد لدولة الكويت في نصرة القضية الفلسطينية ومد يد العون للأشقاء هناك، فقد آثرنا التعبير فنيا عما يحدث في قطاع غزة.
من جهته، اعتبر سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب في تصريح لـ«كونا» المعرض صرحا آخر في دعم دولة الكويت لفلسطين وقضيتها، مثمنا دعمها الشعب الفلسطيني في «هذه المحنة التي يمر بها في ضوء العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية».
ورأى السفير طهبوب أن مثل هذه المعارض تقوم بدور كبير في نقل رسالة المعاناة الفلسطينية والتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء العالم وإلى الرأي العام العالمي الذي «أصبح يقف معنا ويعرف الحق من الباطل».
وقال إن «دولة الكويت كانت ولا تزال حتى اللحظة من أولى الدول التي هبت لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني بالحملات الإغاثية سواء عبر الحكومة أو جمعية الهلال الأحمر الكويتي أو جمعيات النفع العام كتفا إلى كتف مع الشعب الفلسطيني إلى أن تزول هذه الغمة وأن يحمي الشعب الفلسطيني من هذا الظلم».

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