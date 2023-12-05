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أكاديمية المبدعين 5 تختتم أعمالها الثلاثاء المقبل

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تختتم أكاديمية «المبدعين 5» بمكتب الشهيد أعمالها الثلاثاء المقبل في حفل التكريم وتوزيع الشهادات، فيما يعتزم مكتب الشهيد وضع أسس وبرامج الأكاديمية السادسة، حيث واصلت أنشطتها بعنوان «طور عالمك».
وفي هذا الشأن، قال مدير إدارة التوجيه والرعاية الأسرية في المكتب د.محمد المطيري إن أكاديمية المبدعين في موسمها الخامس تميزت بأن أربعة من مقدمي دوراتها وورشها التعليمية هم من أبناء الشهداء.
وكشف المطيري عن ختام الاكاديمية بدورتها الاخيرة يوم الثلاثاء وتكريم خريجيها المبدعين من ابناء الشهداء المشاركين بها وتوزيع الشهادات عليهم.
وفي إحدى دورات الاكاديمية، قدم م.فارس العنزي دورة بعنوان «دليلك لبداية مشروعك الصغير»، موضحا أن هناك دليلا للمتدرب لبداية مشروعه الصغير بنجاح، من خطواته المتدرجة حتى محطاته الراسخة التي تنقله للعمل التجاري بهدوء.
وقال العنزي: قدمنا دورة فنية في مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة لأبناء الشهداء، معتبرا أنها فكرة في المسار الفني والإداري لكل مهتم أو مبادر أو رائد للأعمال في دخول عالم التجارة.

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