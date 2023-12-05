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الحسيني الاستثمار برأس المال البشري يعزز الحماية من الهجمات السيبرانية

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتكثيف الجهود لتعزيز دوره في الحماية من الهجمات السيبرانية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به د.الحسيني لـ «كونا» على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي العربي للأمن السيبراني في مملكة البحرين.
ولفت د.الحسيني إلى أن تسليط الضوء في الحلقة النقاشية التي شارك بها وكانت بعنوان «تمكين وتطوير القدرات والمهارات في مجال الأمن السيبراني» على الاستثمار في رأس المال البشري يأتي من منطلق أهمية تعزيز دوره في الحماية من الهجمات السيبرانية، خاصة أنه كما هو معروف يعتبر الحلقة الأضعف في سلسة ومنظومة الحماية من هذه الاختراقات.
وشدد على ضرورة الاستثمار وتطوير وتوعية وتمكين العنصر البشري والعمل على زيادة مستوى الوعي لديه، لاسيما في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يواجهها العالم الرقمي.
ولفت د.الحسيني إلى أن برنامج المؤتمر تناول سبل الاستخدام الامثل للذكاء الاصطناعي في مجال تطوير وخدمة الأمن السيبراني.
واستعرض جهود الكويت ممثلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتطوير وتمكين المهارات في مجال الأمن السيبراني بالقطاع الحكومي.
وأشاد بتنظيم مملكة البحرين لهذه الفعالية المهمة التي شهدت تجمعا لقادة الامن السيبراني في المنطقة والخبراء والشركات العالمية، وأتاحت الفرصة للمسؤولين والخبراء لمناقشة أهم المبادرات والمشاريع المعنية بالأمن السيبراني.
وكان وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله افتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني الذي يعتبر حدثا عالميا بارزا ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والوعي بالأمن السيبراني بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأمين العالم الرقمي.

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