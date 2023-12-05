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هيئة العمل شاركت في معرض دورنا الإعلامي 2 بجامعة الكويت

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في معرض«دورنا الإعلامي 2» للموسم الثاني والذي أقيم بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية جامعة الكويت ـ تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي.
وجاءت مشاركة الهيئة انطلاقا من أهمية الدور الإعلامي لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة وحرصا منها على المشاركة في مختلف المعارض والمؤتمرات الخاصة في توعية الجمهور نحو دور العلاقات العامة والإعلام بالهيئة لمختلف الفئات إن كانوا من الخريجين أو أصحاب العمل والأعمال والوافدين هذا بالإضافة لتوفير المطبوعات المختلفة التي تشرح خدمات الهيئة، كذلك التعريف بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة ودورها في نشر التوعية الإعلامية من إجراءات عمل وقوانين وقرارات فيما يخص المواطن والمقيم.
كما تحرص الهيئة في المشاركة للتواجد في المعارض الإعلامية تعزيزا لأهداف الهيئة في دعم الطاقات الشبابية والطلابية، وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب، والمساهمة في تحقيق أهدافهم، وإيجاد سبل تفتح الآفاق نحو مزيد من النجاح والإبداع والابتكار والتطور العلمي وتحفيز الشباب على المضي قدما والتخطيط المستقبلي الناجح والمبهر.

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