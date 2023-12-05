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مهدي الكويت ملتزمة بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي التزام الكويت باتفاقيات التغير المناخي وتعهداتها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وقال د.مهدي في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب.28) المقام في دبي إن التزام الكويت باعتبارها أحد المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم يأتي «تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع رؤية الدولة».
وأضاف أن التزامات الكويت وتعهداتها جاءت أيضا ضمن إطار المنظومة العالمية في مواجهة التغير المناخي الطارئ على جميع المستويات وما له من تأثيرات وتداعيات مختلفة خصوصا على صعيد التنمية الدولية.
وذكر مهدي أن تنظيم الإمارات لمؤتمر (كوب.28) للمناخ يعد «مؤشرا على الوعي» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية قضية المناخ والآثار المترتبة عليها جراء التغير المناخي.
وأشار في هذا السياق الى رؤية القيادة السياسية العليا في الكويت بشأن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 لاسيما مع وجود العديد من المشاريع الضخمة التي تصب في هذا السياق والتي تم ادراجها في الخطة الانمائية للبلاد ضمن برنامج البيئة المستدام.
ومن جملة المشاريع المعنية بتحقيق الحياد الكربوني قال د.خالد مهدي إن هناك مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والمدن الإسكانية الذكية والخضراء وحماية المناطق البيئية اضافة إلى مشاريع القطاع النفطي المتمثلة في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية (مشروع سدرة).
وشدد في هذا المجال على سعي الكويت الحثيث نحو تحسين مؤشرات الأداء البيئية لتكون ضمن الدول المتقدمة بهذا الشأن رغم التحديات البيئية والمناخية.

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