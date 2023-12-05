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المطيري الشؤون حريصة على تعليم القرآن حفظا وفهما لأبنائها بقطاع الرعاية

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري حرص الوزارة على أهمية تعليم القرآن الكريم (حفظا وفهما) لابنائها ونزلائها في قطاع الرعاية الاجتماعية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» من خلال إقامة المسابقات القرآنية، ومن ذلك مسابقة عبدالرحمن سعد لحفظ القرآن الكريم بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والتي تأتي من ضمن الشراكة المجتمعية وبين الجهات الحكومية.
وأفاد بأنه تم اختيار اسم المسابقة إبرازا للقدرات الحسنة وتخليدا لذكرى أحد أبناء الحضانة العائلية وهو الابن البار عبدالرحمن سعد، رحمه الله.
وأوضح المطيري أن المسابقة تقام للسنة الثانية للفئات الخاصة بالدور الايوائية (المسنين ـ الحضانة العائلية ـ الاحداث ـ المعاقين) بخطة مدروسة تعمل وفق آلية عمل منظمة تناسب الفئة العمرية والعقلية والمقدرة الاستيعابية.
وأشار إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة إلى جهود إدارة التوعية والارشاد في ربط الفئات الخاصة بكتاب الله عز وجل من خلال الانشطة والبرامج وتوفير البيئة المناسبة واختيار الأئمة والمحفظين المتميزين في طرق تعليم حفظ كتاب الله تعالى للأبناء وتهيئتهم للمشاركة بالمسابقات المختلفة على مدار العام.
وتوجه المطيري بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على دعمها الدائم لقطاع الرعاية الاجتماعية.

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