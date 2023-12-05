Wednesday, 06 December 2023 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخميس التطبيق الأمثل لقوانين رعاية ذوي الإعاقة لضمان دمجهم في المجتمع

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
نظمت إدارة رعاية المعاقين يوما مفتوحا للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة مع النزلاء ومنتسبي الإدارة وجهات خارجية مشاركة في ملعب دور الرعاية بالصليبخات.
حضر الحفل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ضحى الخميس بالإنابة عن مدير الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري بالإنابة.وأعربت عن سعادتها في إدخال البهجة والسرور في قلوب أبنائنا من ذوي الإعاقة (نزلاء ـ طلبة المدارس ـ أطفال الحضانات) المشاركين في اليوم المفتوح.
وقالت ان الحفل تضمن العديد من الفقرات الترفيهية والمسرحية التي قدمها طلبة من مدارس خاصة لذوي الإعاقة والمسابقات للأبناء والنزلاء والحاضرين مع توزيع الهدايا للجميع إلى جانب المعرض الذي يستعرض أهم منتوجاتهم ومشغولاتهم اليدوية والحرفية التي برزت قدراتهم المهنية ومواهبهم المميزة.
وأوضحت ان مثل هذه الاحتفالات ماهي إلا لفتة تعكس جوا جميلا في إضفاء لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة علينا من المجتمع خصوصا خلال شهر ديسمبر من كل عام الذي يحتفل به الجميع وهو اليوم العالمي لذوي الإعاقة من جهات ومؤسسات وجمعيات النفع العام والنوادي الرياضية لذوي الإعاقة.
وأخيرا، عبرت خميس عن سعادتها بوجودها للاحتفال معهم بمناسبه اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على الاستمرار في التطبيق الأمثل لقوانين رعاية هذه الفئة من أجل ضمان دمجهم في المجتمع ورعايتهم وتشغيلهم متمنية لهم العيش الكريم في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

MENAFN05122023000130011022ID1107543441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث