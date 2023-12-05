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ديوان المحاسبة الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات حققت نحو 25 مليون دينار وفرا للخزانة العامة خلال 8 أشهر

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال ديوان المحاسبة إن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي جرت دراستها وبحثها خلال الفترة بين الأول من أبريل و30 نوفمبر الماضيين أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بنحو 25 مليون دينار.
وأوضحت المدقق المشارك بإدارة الرقابة المسبقة للجهات المحلقة والمستقلة سارة الهاجري في بيان صحافي، أن «الديوان» تعامل مع 2455 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة المذكورة بقيمة نحو 3.27 مليارات دينار
وأضافت أن نحو 84% من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دينار.
وبينت أن 10% من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 119 مليون دينار، في حين كانت نسبة الجهات ذات الميزانيات المستقلة 6% بقيمة تبلغ نحو87 مليون دينار.
وذكرت أن مواضيع وزارة الصحة كانت الأعلى لناحية العدد، إذ بلغت 1062 موضوعا بقيمة تقارب المليار دينار، مشيرة إلى أن الديوان أصدر رأيه ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة لـ 1415 موضوعا بقيمة تقارب 2.2 مليار دينار
وأفادت بأن الديوان رد أوراق 768 موضوعا بقيمة تقارب 458 مليون دينار بسبب عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بالديوان.
وقالت إن الديوان أصدر رأيه أيضا بعدم الموافقة على 73 موضوعا بقيمة نحو 520 مليون دينار.

MENAFN05122023000130011022ID1107543440

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