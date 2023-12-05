الشؤون استحداث خدمة بريد إلكتروني خاص للموفدين المستمرين في الإجازة الدراسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مركز تنمية الموارد البشرية في وزارة الشؤون عن استحداث خدمة بريد إلكتروني خاص للموفدين المستمرين في الإجازة الدراسية داخل الكويت ليتم إرسال التقارير الدراسية وشهادة القيد الخاصة بهم بعد كل فصل دراسي لقسم البعثات والإجازات الدراسية.
وأوضح المركز أن ذلك يأتي بهدف تسهيل كل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تواجه المجازين دراسيا وسرعة إنجاز معاملاتهم عبر الاستفادة من هذه الخدمة.
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