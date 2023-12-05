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الشؤون استحداث خدمة بريد إلكتروني خاص للموفدين المستمرين في الإجازة الدراسية

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز تنمية الموارد البشرية في وزارة الشؤون عن استحداث خدمة بريد إلكتروني خاص للموفدين المستمرين في الإجازة الدراسية داخل الكويت ليتم إرسال التقارير الدراسية وشهادة القيد الخاصة بهم بعد كل فصل دراسي لقسم البعثات والإجازات الدراسية.
وأوضح المركز أن ذلك يأتي بهدف تسهيل كل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تواجه المجازين دراسيا وسرعة إنجاز معاملاتهم عبر الاستفادة من هذه الخدمة.

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