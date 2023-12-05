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الكهرباء تنتظر ردود المالية والخدمة المدنية والتخطيط للتحول إلى مؤسسة

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلنت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة حاليا تنتظر رد وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للتخطيط بشأن تحويلها لمؤسسة حتى تتم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إن الوزارة سبق أن خاطبت الجهات الثلاث المذكورة لأخذ رأيها حول بعض الأمور المتعلقة، حيث قامت بإجراء 9 تعديلات على مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإرسالها إلى مجلس الوزراء بعد أخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع.
وأوضحت أن تحويل الوزارة إلى مؤسسة سيسهم في تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة وتقليص الفارق بين مصروفات الوزارة وايراداتها التي بلغت خلال السنة المالية الفائتة في حدود 2.683 مليار دينار لصالح المصروفات، مستشهدة بتجارب الدول المحيطة التي خطت هذه الخطوة منذ سنوات وبدأت بتحقيق أرباح مالية لصالح ميزانية دولها.
وبينت ان مشروع إنشاء المؤسسة تتضمن شرحا مفصلا بشأن وضع موظفي الوزارة، متوقعة تلقي الوزارة ردودا من الجهات التي تمت مخاطبتها قريبا.
وذكرت أن هيكلة الوزارة أو تحويلها إلى مؤسسة تعني إعادة جميع نظم التشغيل والصيانة ووضعها في قالب اقتصادي لا يكون ربحيا وتديره شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة بنسبة 100% على أن تبقى الوزارة كما هي تشرف على السياسة العامة سواء من ناحية وضع المتطلبات والخطط المستقبلية أو من ناحية مراقبة جودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين.
وتابعت: إن هذه الشركات ستكون لها استقلالية ولكن تكون تابعة للمؤسسة بحيث يكون لهم ممثلون في مجلس إدارة المؤسسة.
.. وتنتهي من الربط الإلكتروني مع «الأشغال»
في خدمة «طلب المياه المعالجة»
دارين العلي
انتهت وزارتا الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأشغال العامة من ربط خدمة «طلب المياه المعالجة» التي تهدف إلى دفع مستحقات الدولة في مختلف الوزارات مع طالبي المياه المعالجة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن آلية الربط مع الأشغال لن تقتصر على المياه المعالجة فقط، حيث تحرص وزارة الكهرباء على الربط الإلكتروني لتحويل كل معاملات ومراسلات الوزارة مع جهات الدولة الأخرى إلكترونيا، إضافة إلى أنه جار العمل على تطوير أنظمة الدفع لدى الأشغال وتحويلها إلكترونيا.
ولفتت إلى أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد أعطى توجيهات بربط خدمات الهيئة العامة للزراعة مع الكهرباء والجهات الأخرى، مبينة أنه جار حاليا العمل على وضع نظام للهيئة يسهل عملية الربط.
وأشارت إلى أن «الكهرباء» تعمل على تطوير أنظمتها الخاصة بتحصيل مستحقاتها المختلفة بشكل دائما يتوافق مع أحدث النظم المعمول بها من أجل سهولة الوصول إلى العميل والتسهيل عليه بوسائل مختلفة من عمليات الدفع الإلكتروني.
وأوضحت أن هناك اجتماعات دورية بين الإدارات المختصة داخل الوزارات ذات العلاقة لتسهيل كل المعاملات التي تقدمها تلك الوزارات، حرصا من الوزارة على سرعة إنجازها والقضاء على الدورة المستندية التي كانت متبعة في السابق سواء ورقية أو من خلال استخدام «الأقراص المدمجة» في نقل وتداول المعلومات بين الوزارات والقطاعات والإدارات المختلفة بها. ‎

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