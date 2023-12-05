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العجمي لمديري التنمية الاجتماعية التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية

12/5/2023 11:38:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» أن الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د.خالد العجمي عقد أول اجتماعاته مع مديري إدارات القطاع وهي الجمعيات الأهلية، والخيريــة والمبـــرات، والرعاية الأسرية، وتنمية المجتمـــع، والحضانات الخاصة، والمرأة والطفولة، موضحة انه تم خلاله وضع الخطوط العريضة لعمل القطاع بالفترة المقبلة، كونه يضم مجموعة إدارات حيوية ومهمة تقدم خدماتها لشرائح عريضة في المجتمع.
وبينت المصادر أن العجمي شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لاسيما أن الوزارة تقف على ذات المسافة من جميع المستفيدين من خدماتها.
ووفقا للمصادر، شدد العجمي على ضرورة تقديم كل إدارة خطة عمل تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة والتسهيل على المراجعين، مع ضرورة المضي قدما بالتوسع في استخدام الأنظمة الالكترونية التي تختصر الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل انجاز المعاملات، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.

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