بالفيديو سميرة الكندري مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته

تنسيق الجهود التوعوية والتعريف بالقضايا المرتبطة بالفساد وتحديد المسؤولية لجميع الفئات العاملة بالهيئة



دارين العلي

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري أهمية التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، من خلال تنظيم ورش العمل للتعريف بقوانين الفساد والرقابة المسبقة، مشددة على اهتمامها بتطبيق الحوكمة والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش رعايتها افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة للتعريف بالهيئة العامة لمكافحة الفساد وأهم القوانين ذات العلاقة، لافتة الى انها ضمن خطوات تفعيل أوجه التعاون المشترك بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال البرامج التدريبية وورش العمل لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات.

ولفتت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات أخرى حتى يعرف الموظف المسؤوليات الملقاة عليه والمحاذير حتى يستطيع التعامل مع الأمور الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد وحفظ موارد الدولة وتحسين الأداء.

وحول التدقيق الداخلي واهتمام هيئة البيئة به، أكدت أن ثمة ادارة التفتيش والتدقيق وهي مختصة بالتدقيق الداخلي على الأمور المالية والإدارية، وتقدم تقارير شهرية للمدير العام، كاشفة النقاب عن أن ثمة خطوات جادة من أجل الوصول للمستوى الأمثل في الحوكمة.

وأكدت في كلمة لها خلال الافتتاح ان استمرار الرخاء والأمن في بلادنا حاضرا ومستقبلا مرهون بمكافحة الفساد والتي هي مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

وقالت الكندري إن الهيئة العامة للبيئة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي بالدولة والتي من أهم أهدافها المساهمة في خلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة، لذا تعمل على تنسيق الجهود بين الطرفين لمزيد من التعاون من خلال تكثيف الدورات والأنشطة لدعم وتطوير القدرات بما يسهم في حل المشاكل التي قد تواجه الهيئة والارتقاء بالأداء وكذلك تنسيق الجهود التوعوية والتعريف بالقضايا المرتبطة بالفساد وتحديد المسؤولية لجميع الفئات العاملة بالهيئة، فكلنا مسؤول عن موقعه.

وأكدت جهود التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ليس فقط في مجالات التوعية بمخاطر الفساد، ولكن بالعمل على الوقاية منه وذلك لا يكون الا من خلال تفعيل أدوات المتابعة والرقابة وبالتعاون مع الإدارات المنفذة للإعمال والأخذ بيدها بالتوجيه وصولا للاستغلال الأمثل للموارد لضمان تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية بما يعكس الصورة المشرفة للأعمال المنجزة والخدمات وسلامة الإجراءات.

وأعربت عن تطلعاتها لتوسيع آفاق التعاون المثمر بالمزيد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لرفع مستوى الوعي وتطبيق ضوابط ومتطلبات الارتقاء بالأداء، بما يسهم في الحفاظ على الموارد تلبية لاحتياجات الحاضر وتحقيقا للاستدامة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

التدقيق الداخلي

بدورها، تحدثت مدير مكتب التفتيش والتدقيق في «نزاهة» فجر الرومي عن تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الجهات الحكومية، حيث عرفت التدقيق الداخلي وكيفية القيام به وشروطه وأهدافه ودور التدقيق في تعزيز النزاهة والشفافية والعمل على مكافحة الفساد ودرء أخطاره وتحقيق مبادئ الحوكمة التي تهدف الى اصلاح وتطوير الجهاز الاداري.

وأشارت الى قرار مجلس الوزراء حول إنشاء مكاتب التدقيق والتفتيش في جميع جهات الدولة واختصاصاتها والقيام بأعمال التدقيق المالي والإداري والالتزام بتنفيذ اللوائح التنفيذية الخاصة بها.

جرائم الفساد

وقدمت اختصاصي اول قانون في الهيئة العامة لمكافحة الفساد دلال غضنفري محاضرة حول قانون مكافحة الفساد متحدثة عن الجرائم التي تدخل تحت مسمى الفساد كالاعتداء على الاموال العامة والتهرب الضريبي وجريمة الرشوة والتهرب الجمركي وتمويل الارهاب واستغلال النفوذ والتزوير والكسب غير المشروع.

وقالت ان احتمال الضرر من عمليات الفساد لا تلحق بمن قام بالعمل وإنما يلحق الضرر جميع افراد المجتمع، معتبرة ان ظاهرة الغش في الاختبارات هي الطامة الكبرى وبؤرة الفساد.

وقالت ان الكويت انضمت لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006 حيث تم اصدار القانون ويتكون من 7 ابواب ابرزها الخاضعون لإقرارات الذمة المالية والبلاغات والعقوبات، لافتة الى ان الخاضعين هم رئيس الحكومة والوزراء وكل المراكز القيادية في الهيئات الحكومية حتى درجة مدير وأعضاء مجلس الامة ورؤساء الهيئات وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة الى عدد من المناصب في الجهات كديوان المحاسبة ونزاهة وغيرها.

وعرفت الكسب غير المشروع بزيادة في الثروة تطرأ بسبب تولي الوظيفة او قيام الصفة، لافتة الى ان الذمة المالية هي كل ما يمتلكه الخاضع من اموال نقدية او منقولة او عقارية داخل او خارج الكويت، حيث يقدم إقرارا بها للهيئة خلال 60 يوما من توليه المنصب، لافتة الى وجود لجان الفحص للتأكد من استيفاء جميع المعلومات.

وتحدثت عن العقوبات والاحوال التي يتعرض لها الخاضع للعقوبة، مشيرة الى حماية المبلغ وسرية البلاغ للحفاظ على سلامة المبلغين وظيفيا وإداريا.