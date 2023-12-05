وزير الخارجية الهنغاري سيزور الكويت مارس المقبل

أدعو المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في بلادنا وسنعمل على استئناف رحلات الطيران المباشر بين البلدين



أسامة دياب

أكد السفير الهنغاري الجديد لدى البلاد اندراش صابو عمق وقوة ومتانة العلاقات الهنغارية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية، حيث بدأت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1964، وبعدها تم تأسيس مكتب استثماري صغير، وفي عام 1975 تم الافتتاح الرسمي للسفارة الهنغارية في الكويت وكانت أول سفارة لبلاده في المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين سيحتفلان بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية العام المقبل، موضحا أنه قدم أوراق اعتماده إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في 22 نوفمبر الماضي، معربا عن فخره بهذا اللقاء الذي استمر 20 دقيقة وشمل سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية.

ولفت صابو - في تصريحات خلال أول مؤتمر صحافي يعقد مع عدد من ممثلي الصحف المحلية بعد تقديم أوراق اعتماده - الى ان اقوى مراحل العلاقات الثنائية وأبرز فترات ازدهارها كانت خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان يعيش في الكويت نحو 10 آلاف مواطن هنغاري يعملون في مختلف القطاعات، وتحديدا القطاعين الطبي والرياضي، موضحا أنه وبعد التحولات السياسية التي حصلت في هنغاريا في التسعينيات، وخصوصا بعد انضمام بلاده إلى الاتحاد الاوروبي في عام 2004، اصبح جل تركيز بلاده ينصب على أوروبا، موضحا أنه جاء لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية واستشراف آفاقها المستقبلية وخصوصا العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الكويت ليست محطته الأولى في العالم العربي حيث مثل بلاده في المغرب، بالإضافة إلى إيران وغانا.

وأشار إلى أن هنغاريا بلد متطور في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي، وقطاع السيارات والأمن السيبراني، معربا عن ثقته في إمكانية تحقيق نتائج ممتازة في هذه المجالات، معربا عن سعادته بنظام التأشيرات الجديد «كاسكيد» والذي يمنح المواطنين الكويتيين تأشيرات دخول طويلة الأمد لمدة 5 سنوات، مضيفا: أتطلع لرؤية العديد من أصدقائنا الكويتيين في أوروبا عموما وفي هنغاريا بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه سيركز على العمل على استئناف رحلات الطيران المباشر بين البلدين بعد أن علقت الخطوط الجوية الكويتية العام الماضي الرحلات المباشرة بين البلدين، متمنيا أن تستأنف رحلاتها السنة المقبلة، مؤكدا أن بلاده تؤيد ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشينغن.

وأشار إلى أن شركات طبية هنغارية مرموقة تصنع وتبيع أجهزة تشخيص وتحليل متطورة جدا للمستشفيات الحكومية في الكويت، موضحا ان الجامعات الهنغارية مصنفة ضمن أفضل الجامعات في العالم، مبينا أن بلاده تقدم 20 منحة دراسية للطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسة فيها، مشددا على أن بلاده آمنة للغاية وتقع في قلب القارة الأوروبية، وأسعارها في المتناول، كما ان الشعب الهنغاري يتمتع بحسن الضيافة وتمتاز بثقافتها القديمة والعريقة، مضيفا: الحكومة الكويتية تقدم 3 منح دراسية سنويا للطلاب من هنغاريا الراغبين في دراسة اللغة العربية في جامعة الكويت، لافتا إلى أن أحد الديبلوماسيين الشباب في وزارة الخارجية أمضى سنة كاملة يتعلم اللغة العربية في الكويت.

وذكر صابو أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الطموح حيث يبلغ 30 مليون دولار، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة في رفع معدلاته، متمنيا رؤية شركات هنغارية تعمل في الكويت، لافتا إلى أن الاتفاقات الموقعة بين البلدين تغطي كافة مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على تجديد بعض الاتفاقيات القديمة، كاشفا عن زيارة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، سيزور الكويت في مارس المقبل، معربا عن أمله في أن تشهد الزيارة التوقيع على بعض الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تتعلق بمجالات الأمن السيبراني أو تكنولوجيا المعلومات المتطورة، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن اللجنة الاقتصادية الكويتية - الهنغارية المشتركة، والتي تجتمع كل سنتين، عقدت اجتماعها بالكويت في سبتمبر من هذا العام، وسنحاول عقدها العام 2025 في المجر، في اطار احتفالات البلدين بالذكرى الستين لإنشاء علاقاتنا الثنائية.

ودعا السفير الهنغاري المستثمرين الكويتيين الى استكشاف الفرص الاستثمارية في بلاده التي تتمتع بمناخ وبيئة استثمارية مميزة ولكنها تفتقر إلى رؤوس الأموال.

وردا على سؤال عما اذا كانت بلاده تمنح «التأشيرة الذهبية» ولمن تمنحها؟ أوضح السفير «اعتدنا على منحها في السابق، ولكن لدينا الآن قانونا جديدا وهو حاليا أمام البرلمان للعمل على اقراره مجددا»، موضحا أن المستفيدين من هذه التأشيرة هم «المستثمرون، ومن يشترون عقارات في هنغاريا، وغيرهم من الداعمين لنشاط الجامعات، والتبرعات، اضافة إلى لائحة كبيرة من الشروط للحصول على التأشيرة الذهبية».

وذكر السفير الهنغاري أن «العام المقبل سيشهد أنشطة مختلفة، بدءا من زيارة وزير خارجية بلاده، وعرض المزيد عن الثقافة المجرية، وعن مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية المشهورين فيها، وعن السياحة وفن الطهو».