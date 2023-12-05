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40 طنا مساعدات كويتية وسيارتا إسعاف وعيادة متنقلة إلى غزة

12/5/2023 11:38:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 34 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري صباح أمس الثلاثاء محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية وسيارتي إسعاف وعيادة متنقلة بتبرع من وزارة الصحة وبنك الكويت الوطني لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وثمن نائب مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» جهود القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في استمرار الجسر الإغاثي لدعم الأشقاء بقطاع غزة.
وقال الحساوي إن استمرار الجسر الجــوي الإغاثي يأتي انطلاقــــا من موقف الكويـــت الثــــابت تجاه القضيــــة الفلسطينيــــة ونصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه إزاء ما يتعرض له من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى علاوة على تدمير المستشفيات ومراكز الإيواء وسائر البنى التحتية.
وأضاف أنه سيتم نقل سيارتي الإسعاف والعيادة المتنقلة عبر مطار العريش المصري تمهيدا لإدخالها إلى غزة في وقت يأتي هذا الدعم بهدف تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة في القطاع لتبقى قادرة على تلبية خدمات الإسعاف لأبناء الشعب الفلسطيني.
وذكر أن الوضع الذي يمر به الأشقاء في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الإنسانية لإغاثتهم، مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي قام وسيقوم بعمل الكثير من المبادرات والجهود لدعم المتضررين.
وأعرب الحساوي عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية لتسخيرها طائرات القوة الجوية في تسيير الجسر الجوي الإغاثي ووزارة الخارجية الكويتية على المساهمة في إنجاح هذه المهمة الإنسانية.
ونوه بتبرع أهل الخير من المواطنين والشركات والبنوك، داعيا إلى المبادرة بالتبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية في حملة (أغيثوا فلسطين) لمساعدة أهلنا في قطاع غزة الذين هم بحاجة ماسة للدعم والإغاثة العاجلة والكثير منهم يحتاج إلى المأوى والعلاج.

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