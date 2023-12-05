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فيصل الحمود الثقافة تغذية للعقل والروح وتقدم الفكر

12/5/2023 11:38:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الكاتب الكويتي غانم حمدان صالح المسيلم، وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار لدور الكتابة في النمو العقلي والفكري والتي تساهم في تنمية وثقافة الشعوب والمساهمة في تطور وتقدم البلاد.
وأكد الحمود، على هامش اللقاء، أن الثقافة تغذية للعقل والروح وتقدم الفكر، متمنيا للكاتب غانم المسيلم ولجميع شبابنا ذي الفكر المستنير تحقيق ما يصبون إليه من أهداف سواء كانت أدبية أو علمية أو فكرية، شاكرا له اهداءه كتاب «رجال مكة» الذي يتضمن مجموعة من القصص التاريخية في مكة.
بدوره، قدم الكاتب المسيلم كل الشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الشبابية لخدمة وطننا الكويت.

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