فيصل الحمود الثقافة تغذية للعقل والروح وتقدم الفكر

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الكاتب الكويتي غانم حمدان صالح المسيلم، وتناول اللقاء طرح بعض الأفكار لدور الكتابة في النمو العقلي والفكري والتي تساهم في تنمية وثقافة الشعوب والمساهمة في تطور وتقدم البلاد.
وأكد الحمود، على هامش اللقاء، أن الثقافة تغذية للعقل والروح وتقدم الفكر، متمنيا للكاتب غانم المسيلم ولجميع شبابنا ذي الفكر المستنير تحقيق ما يصبون إليه من أهداف سواء كانت أدبية أو علمية أو فكرية، شاكرا له اهداءه كتاب «رجال مكة» الذي يتضمن مجموعة من القصص التاريخية في مكة.
بدوره، قدم الكاتب المسيلم كل الشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على دعمه وتشجيعه الدائم لكل الأفكار والتطلعات الشبابية لخدمة وطننا الكويت.
MENAFN05122023000130011022ID1107543432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.