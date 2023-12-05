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سفير جنوب أفريقيا ناقش سبل تعزيز التعاون التجاري مع لولو هايبر ماركت

12/5/2023 11:38:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام سفير جنوب أفريقيا في الكويت مانيليسي جينجي بزيارة إلى المكتب الإقليمي لشركة لولو هايبرماركت في الكويت يوم 4 ديسمبر، حيث شارك في مناقشات مثمرة مع مدير الشركة محمد هاريس وأعضاء الإدارة العليا في لولو هايبرماركت لاستكشاف فرص التعاون التجاري المحتملة، مع التركيز بشكل خاص على استيراد مجموعة أوسع من المنتجات الجنوب أفريقية إلى السوق الكويتي النابض بالحياة في عام 2024.
وبدأ الاجتماع بتبادل التحية بين السفير وفريق لولو هايبرماركت بطابع ودي، وعبر السفير عن امتنانه لهذه الفرصة وزيارة عملاق التجزئة الشهير، مؤكدا ريادة شركة لولو في المشهد التجاري الكويتي ومساهمتها في النمو الاقتصادي للمنطقة.
بالإضافة إلى هذه المناقشات، أوضح السفير أنه كجزء من المبادرات الإستراتيجية لعام 2024، فإن فريق وفد جنوب أفريقيا مستعد لزيارة متاجر لولو في جميع أنحاء الكويت، وتهدف الزيارة المقبلة إلى تعزيز الشراكة بين جنوب أفريقيا والكويت عن طريق توفير فهم عملي لديناميات السوق وتفضيلات المستهلكين.
وتؤكد التزام كلتا الدولتين بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدائمة والتبادل الثقافي من خلال جهود تجارية متبادلة تعود بالنفع على الجانبين.
وتركزت المناقشات بين الأطراف على تحديد القطاعات المحتملة والمزيد من المنتجات للاستيراد من جنوب أفريقيا إلى الكويت، وعبر كلا الطرفين عن اهتمامهما الكبير في استكشاف هذه الفرص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية بين جنوب أفريقيا والكويت.
ويستورد لولو هايبرماركت حاليا أكثر من 70 علامة تجارية جنوب أفريقية معروفة، بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية، كما يتوافر مكتب خاص للتوفيق بين المنتجات المختلفة من المنطقة ويقع في ميناء مدينة كيب تاون الساحلية بجنوب أفريقيا.

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