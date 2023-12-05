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طلال المطيري التكامل بين الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية لخدمة مصالح الأمة العربية

12/5/2023 11:38:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
أشاد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري بالديبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي دفاعا عن قضايا الأمة العربية، مثمنا بشكل خاص مواقف وجهود البرلمان العربي في دعم الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي للسفير طلال المطيري، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد مندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية، وهنأ العسومي المطيري ودعا له بالتوفيق.
وأكد المطيري على ضرورة التكامل بين الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية في خدمة مصالح الأمة العربية والدفاع عن قضاياها.
كما ناقش الجانبان التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة ودور الديبلوماسية البرلمانية العربية في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.
في هذا السياق، أشاد العسومي بالسياسة الخارجية الحكيمة للكويت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مضيفا أن سياسة الكويت دائما ما تتميز بالحكمة والرصانة وتهدف إلى تعزيز التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك، مثمنا المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في مواجهة العدوان الغاشم والمستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال.

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