نائب وزير الخارجية بحث مع وزير الدولة البريطاني التطورات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد.
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كل المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات الحالية على الساحتين الاقليمية والدولية.
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