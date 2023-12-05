Wednesday, 06 December 2023 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب وزير الخارجية بحث مع وزير الدولة البريطاني التطورات الإقليمية والدولية

12/5/2023 11:38:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اتصالا هاتفيا من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد.
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في كل المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات الحالية على الساحتين الاقليمية والدولية.

MENAFN05122023000130011022ID1107543427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث