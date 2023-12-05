وكيل الحرس كرم كتيبة حماية المنشآت الأولى

(MENAFN
- Al-Anbaa) كرَّم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي المقدم الركن سعد راشد سعد عن قائد كتيبة حماية المنشآت الأولى وعددا من منتسبي الكتيبة المكلفين بتأمين مبنى وزارة الخارجية تقديرا لدورهم الوطني وجهودهم المميزة في المشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع في أحد أجزاء مبنى الوزارة، وذلك بحضور كبار القادة والضباط.
وأشاد وكيل الحرس الوطني بما قام به المكرمون وتقديمهم نموذجا مشرفا لرجال الحرس الوطني، مما يعكس إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن تكريم المتميزين هو نهج القيادة في الحرس الوطني منذ انطلاقة مسيرته لإعلاء قيم الولاء والانتماء وتعزيز روح المبادرة لدى المنتسبين.
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