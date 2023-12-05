Wednesday, 06 December 2023 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكيل الحرس كرم كتيبة حماية المنشآت الأولى

12/5/2023 11:38:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرَّم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي المقدم الركن سعد راشد سعد عن قائد كتيبة حماية المنشآت الأولى وعددا من منتسبي الكتيبة المكلفين بتأمين مبنى وزارة الخارجية تقديرا لدورهم الوطني وجهودهم المميزة في المشاركة في إخماد الحريق الذي اندلع في أحد أجزاء مبنى الوزارة، وذلك بحضور كبار القادة والضباط.
وأشاد وكيل الحرس الوطني بما قام به المكرمون وتقديمهم نموذجا مشرفا لرجال الحرس الوطني، مما يعكس إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن تكريم المتميزين هو نهج القيادة في الحرس الوطني منذ انطلاقة مسيرته لإعلاء قيم الولاء والانتماء وتعزيز روح المبادرة لدى المنتسبين.

MENAFN05122023000130011022ID1107543426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث