وزير الداخلية التصدي بكل حزم لأي عمل مخالف للقانون



واثقون برجال المؤسسة الأمنية في مواكبة كل الأساليب الإجرامية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن

ضرورة بذل المزيد من الجهود والحفاظ على الأداء الأمني المتميز المكرمون استحقوا التكريم لما بذلوه من جهد وقدموه من عطاء وعمل متميز



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس الثلاثاء تطبيق القانون على الجميع ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها والتصدي بكل حزم وشدة لأي عمل اجرامي أو مخالف للقانون.

جاء ذلك في تصريح للوزير نقله بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية خلال تكريم كوكبة من أبطال الوزارة لجهودهم في ضبط العديد من القضايا وعلى رأسها جريمة حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي.

ونقل الشيخ طلال الخالد للمكرمين تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد، سائلا الله تعالى، أن ينعم على صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بموفور الصحة وأن يمن على سموه، رعاه الله، بالشفاء العاجل.

وأوضح أن المكرمين استحقوا التكريم عن جدارة لما بذلوه من جهد وما قدموه من عطاء وعمل متميز تكلل بضبط العديد من القضايا ومرتكبيها وعلى رأسها منفذو حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي والتي كانت بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وحثهم على ضرورة الانتباه واليقظة وبذل المزيد من الجهود والحفاظ على الأداء الأمني المتميز.

وأكد ثقته برجال المؤسسة الأمنية في مواكبة كافة الأساليب الإجرامية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن والتعدي على حقوق الآخرين.

وحضر التكريم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف وعدد من القيادات الأمنية.

وحثهم على ضرورة الانتباه واليقظة وبذل المزيد من الجهود والحفاظ على الأداء الأمني المتميز وتطبيق القانون على الجميع ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها والتصدي بكل حزم وشدة لأي عمل اجرامي أو مخالف للقانون.

مؤكدا ثقته برجال المؤسسة الأمنية في مواكبة كافة الأساليب الإجرامية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الوطن والتعدي على حقوق الآخرين.