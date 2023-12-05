الدفعة الـ 6 من N4 في قسائم جنوب سعد العبدالله تشمل 261 قسيمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الدفعة السادسة
من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، التي من المتوقع ان تعلن عنها المؤسسة خلال الفترة المقبلة، ستشمل 261 قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة. وأضافت المصادر ان «السكنية» أعلنت مؤخرا عن توزيع الدفعة الخامسة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، حيث شملت 258 قسيمة للمخصص لهم حتى 21 يناير 2003.
MENAFN05122023000130011022ID1107543424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.