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الدفعة الـ 6 من N4 في قسائم جنوب سعد العبدالله تشمل 261 قسيمة

12/5/2023 11:38:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الدفعة السادسة
من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، التي من المتوقع ان تعلن عنها المؤسسة خلال الفترة المقبلة، ستشمل 261 قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة. وأضافت المصادر ان «السكنية» أعلنت مؤخرا عن توزيع الدفعة الخامسة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، حيث شملت 258 قسيمة للمخصص لهم حتى 21 يناير 2003.

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