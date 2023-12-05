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76% من القراء يطالبون بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية

12/5/2023 11:31:03 PM
(MENAFN- Youm7) في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، أيد غالبية القراء مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.
وايد 76% من القراء مطالب مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية ، بينما عارض 24% من القراء مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية









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