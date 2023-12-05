76% من القراء يطالبون بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية
التاريخ
12/5/2023 11:31:03 PM
(MENAFN
- Youm7) في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء هل تؤيد مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، أيد غالبية القراء مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.
وايد 76% من القراء مطالب مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية ، بينما عارض 24% من القراء مطالب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية
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