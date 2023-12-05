وزير خارجية فلسطين يعبر عن استيائه من عدم اكتراث المجتمع الدولي بحياة المدنيين

MENAFN - Youm7) أبدى وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي، استياءه الشديد من تناقض المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية، بما فيه من ازدواجية معايير وعدم اكتراث واضح لحياة الفلسطينيين المدنيين، مُطالبًا بضرورة زيادة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان وإطلاق النار المستدام فورًا، ووقف التهجير القسري، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية نيكاراجوا برئاسة وزير الخارجية دينيس مونكادا.. ووضع المالكي نظيره في صورة الوضع المأساوي في قطاع غزة، وخطورة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، والكارثة الإنسانية الحادة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون.





وقال المالكي إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة جرائم تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهجير قسري وإبادة جماعية مُتلفزة تتم على مسمع ومرأى العالم، حيث تستهدف المدنيين في المستشفيات والمدارس ومقرات المؤسسات الدولية، ما أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية والمنازل، وخروج معظم مشافي القطاع عن الخدمة بشكل كامل.



وأكد أن هذا العنف والإرهاب الممنهج من قبل سلطات الاحتلال ليس فقط على قطاع غزة، بل يستمر أيضا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتي تشهد تصاعدا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه من اقتحامات دموية يومية ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمُخيمات الفلسطينية، وتدمير كبير للبنى التحتية كما حصل في جنين وطولكرم ومخيماتها.





وأكد أهمية البحث عن الأفق السياسي الذي ينهي هذه المعاناة المستمرة منذ 75 عاما، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.



وأعرب المالكي عن شكره وتقديره العالي لجمهورية نيكاراجوا حكومةً وشعبًا، على تضامنها ودعمها الصريح لفلسطين، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في هذا الوقت الحرج واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.





من جهته، أكد وزير خارجية جمهورية نيكاراجوا دينيس مونكادا، دعم بلاده وتضامنها الكامل مع دولة فلسطين، مُشيرًا أن هذه الزيارة تمت بناء على قرار من رئيس جمهورية نيكاراجوا دانييل اورتيجا ونائب الرئيس، مُعبّرًا عن قلقه من ردات فعل المجتمع الدولي، التي وصفها بالمخيفة وتظهر تقبلها لما يجري في فلسطين.





وطالب بضرورة الوقف الفوري للحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش على أرضه بحرية وسلام.



