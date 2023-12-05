تونس وأرمينيا تبحثان سبل التعاون في المجال الأمني

(MENAFN
- Youm7) بحث نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع فاهين كرستينا نائب وزير الخارجية الأرميني سبل دعم التعاون في المجال الأمني.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الثلاثاء- أن اللقاء جرى خلال ترؤس نائب وزير الخارجية الأرميني وفد بلاده في أعمال الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين تونس وأرمينيا.
وخلال اللقاء، سلم نائب وزير الخارجية الأرميني، إلى وزير الخارجية التونسي رسالة دعوة موجهة إليه من نظيره الأرميني لأداء زيارة إلى يريفان.
ورحّب وزير الخارجية التونسي بهذه الدعوة، مؤكّدا عزمه على إنجاز هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.
MENAFN05122023000132011024ID1107543365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.