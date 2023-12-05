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تونس وأرمينيا تبحثان سبل التعاون في المجال الأمني

12/5/2023 11:31:01 PM
(MENAFN- Youm7) بحث نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع فاهين كرستينا نائب وزير الخارجية الأرميني سبل دعم التعاون في المجال الأمني.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان الثلاثاء- أن اللقاء جرى خلال ترؤس نائب وزير الخارجية الأرميني وفد بلاده في أعمال الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين تونس وأرمينيا.

وخلال اللقاء، سلم نائب وزير الخارجية الأرميني، إلى وزير الخارجية التونسي رسالة دعوة موجهة إليه من نظيره الأرميني لأداء زيارة إلى يريفان.

ورحّب وزير الخارجية التونسي بهذه الدعوة، مؤكّدا عزمه على إنجاز هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.








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