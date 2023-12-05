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الخارجية الأردنية: نتابع جريمة مقتل أحد مواطنينا فى شيكاغو الأمريكية

12/5/2023 11:31:00 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أن مديرية العمليات والشئون القنصلية تتابع من خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن جريمة مقتل مواطن أردني، الثلاثاء، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشئون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات الجنائية، للوقوف على ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعل الذي لاذ بالفرار، مشيرا إلى أن السفارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفى إلى المملكة بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على طلب ذويه.

وأعرب السفير القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة المتوفى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.








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