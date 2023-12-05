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اهتمام غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة ومنظومة إلكترونية لرعايتهم اجتماعيا

12/5/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) شهد ملف العمالة غير المنتظمة، خلال الـ10 سنوات الماضية اهتماما غير مسبوق، فقد بدأت الدولة ممثلة فى وزارة العمل في إجراء حصر لتلك الفئة من العمالة، منذ أزمة جائحة كورونا، وإعداد أول قاعدة بيانات خاصة بهم، لضمولهم بمنظومة الحماية الاجتماعية والصحية، حتى بلغت أعداد المُسجلين نحو 2 مليون عامل غير منتظم.



وتعمل وزارة العمل في الوقت الحالي على إطلاق أول منصة رقمية لتسجيل العمالة غير المنتظمة ، وذلك لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمال غير منتظمة.



كما جارى العمل على المحور التشريعى وتضمين مشروع قانون العمل الجديد موادا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله وإستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية، وتصنيف فئاتهم ومنها " عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر -
عمال المناجم والمحاجر".



وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من "4,586" مليار لعمالة غير منتظمة، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ
3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهرياً للعاملين الذين تضرروا من أثار كورونا، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس جارى التنسيق مع البنوك و الجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
















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