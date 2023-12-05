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تعرف على مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض فى الكنيسة

12/5/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) تذخر الكنيسة القبطية الأرثوذكسي باحتوائها على العديد من المراكز التعليمية والطبية والاجتماعية التي تساهم في خدمة المجتمع، وتأتى مجهودات الكنيسة بالتوازى مع مجهودات الدولة المصرية في الارتقاء بصحة المواطن، فمن أبرز المراكز الطبية في الكنيسة مركز القديسة فيرينا لتدريب التمريض والذى يعتبر واحداً من أهم المؤسسات الصحية فى الكنيسة الأرثوذكسية، فهو عبارة عن مشروع يقدم دورات تدريبية على مبادئ التمريض و الرعاية الطبية والصحية لكبار السن.
وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شهد ، شهد احتفالية مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، بمرور 15 سنة على افتتاحها وتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
أهداف المركز

المساهمة فى نشر الوعى الصحى والثقافى بالمجتمع المحلى.

المساهمة فى تدريب الشباب من الجسنين وتأهيلهم لسوق العمل.

المشاركة فى القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب والفتيات.

المشاركة فى سد إحتياج المجتمع المحلى الى التمريض و مقدمى الرعاية لكبار السن.


الفئات المستهدفة

الفئات المستهدفة هى الشباب والفتيات من سن 18 الى سن 45 من ضواحى القاهرة والأقاليم , وليس لديهم عمل ويريدون العمل فى مجال الخدمة التمريضية والرعاية الصحية لكبار السن.








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