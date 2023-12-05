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مؤتمر عمالى حاشد غدا لنقابة العاملين بالبناء لدعم المرشح الرئاسى السيسى

12/5/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمر عمالى حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 10،11،12 ديسمبر الجارى، وذلك غدا الخميس، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويشارك في فعاليات المؤتمر قيادات الاتحاد، وكذلك اللجان النقابية في قطاع التشييد والبناء وعدد من العاملين في الشركات العاملة في القطاع.



وقد أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية، وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تدعم الرئيس في الترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر، وأكدت النقابة العامة، أنه من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.



وكان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، وذلك في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.
















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