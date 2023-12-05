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وزارة الأوقاف تستعرض عددا من جهودها الدعوية فى عام 2023 ..اعرف التفاصيل

12/5/2023 11:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الاوقاف عن جانب من جهودها في عام 2023، فبخصوص المجالس مساجد الأعلام الدينية :، فقد تم تنفيذ عدد (92) ندوة علمية بمساجد : (الإمام الشافعي بالقاهرة ، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي" ،
مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط).





اما عن الأنشطة الدعوية بشهر رمضان، فقد تم تنفيذ عدد (2234) درس السيدات خلال شهر رمضان المبارك، وتم تنفيذ عدد (108)
سهرة رمضانية بهيئة قصور الثقافة ، وفيما يخص البرنامج الصيفي والتثقيفي للطفل فقد تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (23000) مسجد على مستوى الجمهورية ، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد , خلال فترة الصيف (شهر 7 ، 8 ، 9) ، وبواقع (13573) مسجدًا في البرنامج التثقيفي باقي العام وذلك يوم الخميس من كل أسبوع.



وكشفت الوزارة ان البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم ، تم تنفيذ عدد (5884) لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات ، اما عن الندوات المشتركة مع الإعلام فقد تم تنفيذ عدد (90) ندوة مشتركة ، وبيانها كالتالي : تم تنفيذ عدد (52) ندوة من ندوات عقيدتي بالتعاون مع صحيفة الجمهورية بالمساجد التالية : (عثمان الحطابي القاهرة، عمر بن الخطاب – المنيب بالجيزة، دار الأرقم- شرق مدينة نصر ، الطاروطي بالجيزة ، الفتح برمسيس ، النور العباسية ، مسجد السعيد جكمك ، المهند التجمع الخامس ، السلطان الغوري - وسط القاهرة ، مسجد أبو طبل عابدين بالقاهرة، أبو بكر الصديق النرجس التجمع الخامس ، بلال بن رباح- الحديقة الدولية- القاهرة ، الإيمان- مكرم عبيد) .



تم تنفيذ عدد (38) ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، والمذاعة على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.












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