ريشي سوناك يعرب لنتنياهو عن خيبة أمله بسبب انهيار الهدنة مع الفصائل الفلسطينية

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن بيان من المتحدث باسم المكتب، أن رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن خيبة أمله إزاء انهيار وقف القتال في غزة، والذي سمح بالإفراج عن الرهائن.

وذكر البيان أن الزعيمين ناقشا أيضا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين بأمان والسماح لأي مواطن بريطاني متبقي في غزة بالمغادرة.

وتابع البيان: "قدم رئيس الوزراء تحديثًا بشأن مشاركته مع القادة في الشرق الأوسط وكرر تصريحاته العلنية في المنطقة الأسبوع الماضي"، مشددًا على حاجة إسرائيل إلى الاهتمام بشكل أكبر بحماية المدنيين في غزة والتركيز بشكل ضيق على الأهداف العسكرية".

وبحسب البيان، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يجب السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يحتاج المدنيون إليها بشدة. وكرر عروض الدعم العملي من المملكة المتحدة لتسهيل توصيل المساعدات المنقذة للحياة. وأشار إلى الضغط على معبر رفح وشدد على ضرورة استكشاف طرق أخرى إلى غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.



