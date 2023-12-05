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اعتقال ألماني متهم بتشكيل جماعة مسلحة معارضة لإجراءات كوفيد فى البرتغال

12/5/2023 11:30:54 PM
(MENAFN- Youm7) قال ممثلو الادعاء الألمان إن رجلا ألمانيا اعتقل في البرتغال بعد إدانته بتهمة تشكيل جماعة مسلحة لمعارضة الإجراءات الحكومية ضد تدابير مكافحة "فيروس كورونا" في عام 2021.

وأفاد الادعاء في مدينة كوبلنز بأن الرجل البالغ من العمر 39 عاما، كان يعيش مؤخرا في بافاريا وتم توجيه الاتهام إليه في يونيو، وهو متهم مع اثنين آخرين بتشكيل منظمة إجرامية وجماعة مسلحة تسمى "بالادين" في أوائل عام 2021، فيما قال ممثلو الادعاء إن الجماعة المسلحة تهدف إلى العمل ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأشار ممثلو الادعاء في بيان إلى أن المشتبه به متهم بإنتاج أجزاء أسلحة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وعقد دورات تدريبية مع أعضاء آخرين في الجماعة، لكن لم تظهر أي أدلة على وجود خطط لأي هجوم.

وأكد الادعاء أن مكان المشتبه به كان غير معروف منذ يونيو على الأقل، وتم اعتقاله في البرتغال الشهر الماضي، وهو الآن رهن الاحتجاز الذي يسبق التسليم في البرتغال، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم نقله إلى ألمانيا ومتى.








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