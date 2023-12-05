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أوكرانيا تعلن التصدى لهجمات روسية واسعة شرقى البلاد

12/5/2023 11:30:54 PM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية الثلاثاء في قطاعات (كوبيانسك، ليمان، باخموت، أفدييفكا، مارينكا، شاختارسكي، زاباروجيا) شرقي البلاد.

وأوضحت الهيئة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"- أن 70 اشتباكاً وقع على مدار اليوم بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية، كما شنت الطائرات الأوكرانية 15 غارة على مناطق تجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس، علاوة على هجمات أخرى ضد مراكز القيادة و3 ضربات على أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات.

وأكدت الوكالة الأوكرانية أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد قصفت وحدات من القوات الصاروخية الأوكرانية 6 مناطق لتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو، ومركز قيادة، ومستودع ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، و11 قطعة مدفعية.

وشن الروس، حسبما ذكرت "يوكراينفورم" اليوم، 4 ضربات صاروخية و53 غارة جوية و59 هجوماً باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية، ما أوقع قتلى وجرحى مدنيين.








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