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انخفاض التضخم بمنطقة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لـ5.6% فى أكتوبر 2023

12/5/2023 11:30:54 PM
(MENAFN- Youm7) انخفض التضخم في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك إلى 5.6% على أساس سنوي في أكتوبر 2023، بعد أن كان 6.2% في سبتمبر؛ وهو أقل مستوى للتضخم يتم تسجيله منذ أكتوبر 2021، حسبما أعلنت المنظمة في بيان.



ووفقا للبيان، سجل معدل تضخم الطاقة انخفاضا في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة في إيطاليا والمملكة المتحدة، وإيرلندا.



في الوقت نفسه، استمر التضخم في أسعار المواد الغذائية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التباطؤ ليصل إلى 7.4% في أكتوبر 2023، بعد أن كان 8.1% في سبتمبر. وظل التضخم باستثناء الغذاء والطاقة مستقرا في المنطقة عند 6.5% في أكتوبر 2023.



وبالنسبة لمجموعة الدول الصناعية السبع، فقد انخفض التضخم ليصل إلى 3.4% في أكتوبر بعد أن كان 4.1% في سبتمبر، وأكبر انخفاض من بين دول مجموعة السبع كان في إيطاليا حيث انخفض من 5.3 % في سبتمبر إلى 1.7% في أكتوبر.



وفي منطقة اليورو، استمر التضخم في الانخفاض ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر 2023، بعد 4.3% في سبتمبر. ووفقا لمكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" ، في تقديرات سريعة لشهر نوفمبر، فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا جديدا في معدل التضخم.












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