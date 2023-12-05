الأهلى يحسم مصير عبد المنعم من مباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

MENAFN - Youm7) بات موقف محمد عبد المنعم مدافعالأهليغامضا من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من الإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام يانج افريكانز التنزاني بدور المجموعات الإفريقي.

ويخضع محمد عبد المنعم لاختبار طبي واختبار تحمل خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري أو استمرار غيابه عن موقعة الجمعة المقبل ، وأن كانت المؤشرات تؤكد غياب اللاعب عن المباراة المرتقبة.على صعيد أخر ، أنهى مسئولو الأهليالترتيبات الخاصة برحلة السفر إلى السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ستقام فى مدينة جدة منتصف ديسمبر الجاري، حيث يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.ويسافر الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري بعد 72 ساعة من مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المواجهة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.وانتهى مسئولو النادي الأهلي من ترتيب الإجراءات الخاصة بإقامة الفريق الأحمر في السعودة من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل المواصلات التي ستنقل الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب والعكس، وكل ما يخص بعثة الأهلي من احتياجات طوال فترة الإقامة في الأراضي السعودية.وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



