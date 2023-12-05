الأهلى يحسم مصير عبد المنعم من مباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال

(MENAFN
- Youm7) بات موقف محمد عبد المنعم مدافع
الأهلي
غامضا من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في دوري أبطال أفريقيا بسبب شكواه من الإصابة بكدمة قوية في كاحل القدم، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام يانج افريكانز التنزاني بدور المجموعات الإفريقي.
ويخضع محمد عبد المنعم لاختبار طبي واختبار تحمل خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري أو استمرار غيابه عن موقعة الجمعة المقبل ، وأن كانت المؤشرات تؤكد غياب اللاعب عن المباراة المرتقبة.
على صعيد أخر ، أنهى مسئولو الأهلي
الترتيبات الخاصة برحلة السفر إلى السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي ستقام فى مدينة جدة منتصف ديسمبر الجاري، حيث يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ويسافر الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري بعد 72 ساعة من مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبارها المواجهة الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.
وانتهى مسئولو النادي الأهلي من ترتيب الإجراءات الخاصة بإقامة الفريق الأحمر في السعودة من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل المواصلات التي ستنقل الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب والعكس، وكل ما يخص بعثة الأهلي من احتياجات طوال فترة الإقامة في الأراضي السعودية.
وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.
ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
MENAFN05122023000132011024ID1107543352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.