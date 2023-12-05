معتمد جمال يطالب لاعبى الزمالك بمواصلة الانتصارات

MENAFN - Youm7) طلب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى بنادى الزمالك ، من لاعبى الفريق مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى nile.

وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين ضرورة الفوز للتقدم في جدول الدوري، خاصة وأن الفريق حقق الفوز في اخر 4 مباريات ، حيث تغلب على بيراميدز في كأس مصر، و أبو سليم بالكونفدرالية، مودرن فيوتشر بالدوري، وسوار الغيني بالكونفدرالية أيضا.

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب مجموعته ببطولة الكونفدرالية بعد التغلب على سوار الغينى برباعية لم تتحقق منذ عام 2019، ويليه فريق ابو سليم الليبى ثم ساجرادا الأنجولى ، وفى المركز الرابع سوار الغينى.