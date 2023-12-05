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معتمد جمال ينهى أزمة التسرع فى الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى

12/5/2023 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) يضع معتمد جمال القائم بمهام المدير الفني للزمالك اليوم الأربعاء خطة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندرى في الجولة الثامنة من بطولة دوري nile، والتي تقام بإستاد السلام مساء غداً ، الخميس.



ركز معتمد جمال على علاج أخطاء لاعبي الزمالك وذلك من أجل تفاديها في مواجهة زعيم الثغر، حيث حذر لاعبيه من التسرع في إنهاء الهجمات ومطالبهم باستغلال الفرص، لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات.




وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الاتحاد السكندرى
لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى الفريق، وكذلك أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.












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