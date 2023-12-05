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مصر تدين قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية المحتلة

12/5/2023 11:30:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 12 (كونا) -- دانت مصر مصادقة الكيان الاسرائيلي المحتل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة ما يمثل انتهاكا صارخا جديدا لقوانين الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعيا لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني.
وطالبت مصر الاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية غير الشرعية مجددة دعوتها للأطراف الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت ضرورة توقف الاحتلال عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي يشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتكثيف ممارساته غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية. (النهاية)

ع ف ف / ر س




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