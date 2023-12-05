مصر تدين قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 12 (كونا) -- دانت مصر مصادقة الكيان الاسرائيلي المحتل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة ما يمثل انتهاكا صارخا جديدا لقوانين الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعيا لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني.
وطالبت مصر الاحتلال بوقف أنشطته الاستيطانية غير الشرعية مجددة دعوتها للأطراف الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت ضرورة توقف الاحتلال عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي يشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتكثيف ممارساته غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية. (النهاية)
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