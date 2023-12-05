(يونيفيل) تحذر من الزيادة السريعة لأعمال العنف عند الخط الأزرق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 12 (كونا) -- قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الثلاثاء إن ثمة زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف على طول الخط الأزرق.
وأضافت (يونيفيل) في بيان لها "نواصل حث الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".
وعلقت (يونيفيل) على استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمركز للجيش اللبناني وسقوط عسكري وجرح ثلاثة آخرين بالقول "هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة" لافتة إلى أن الجيش اللبناني "لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".
وكان القصف المدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان مساء اليوم قد أدى إلى سقوط مواطن سوري قتيلا وجرح اثنين من أفراد عائلته يعملون ويقيمون في مزرعة لتربية الدواجن في المنطقة الواقعة بين بلدة (ارنون) ومجرى نهر (الخردلي) جنوبي لبنان. (النهاية)
أ ي ب / م م ج
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