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(يونيفيل) تحذر من الزيادة السريعة لأعمال العنف عند الخط الأزرق

12/5/2023 11:30:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 5 - 12 (كونا) -- قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اليوم الثلاثاء إن ثمة زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف على طول الخط الأزرق.
وأضافت (يونيفيل) في بيان لها "نواصل حث الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق".
وعلقت (يونيفيل) على استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمركز للجيش اللبناني وسقوط عسكري وجرح ثلاثة آخرين بالقول "هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها جندي من الجيش اللبناني خلال هذه الفترة الحرجة" لافتة إلى أن الجيش اللبناني "لم ينخرط في النزاع مع إسرائيل".
وكان القصف المدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان مساء اليوم قد أدى إلى سقوط مواطن سوري قتيلا وجرح اثنين من أفراد عائلته يعملون ويقيمون في مزرعة لتربية الدواجن في المنطقة الواقعة بين بلدة (ارنون) ومجرى نهر (الخردلي) جنوبي لبنان. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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