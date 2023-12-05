الولايات المتحدة ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 12 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أرسلت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الموجهة لمساعدة سكان غزة إلى مصر لنقلها إلى القطاع المحاصر عبر معبر رفح.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى مدينة (بوسطن) بولاية (ماساتشوستس) الأمريكية "نظمت الولايات المتحدة اليوم رحلة جوية ثانية لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة حيث تم نقل 36 ألف رطل (نحو 3ر16 طنا) من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية جوا بواسطة وزارة الدفاع بناء على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وأضافت أن "طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (سي-17) سلمت المواد إلى مصر حيث سيتم نقلها برا إلى غزة ومن ثم توزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة".
وأوضحت أن تسليم هذه الدفعة "يأتي في الوقت الذي وصلت فيه مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إلى مصر للقاء مسؤولين محليين ومنظمات إنسانية مصرية ودولية تعمل على تسريع وتيرة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "عملت منذ بداية الصراع بين إسرائيل و(حماس) على معالجة الاحتياجات الإنسانية الماسة للمدنيين الفلسطينيين في غزة بشكل عاجل. وتضمنت هذه المساعدة تعبئة أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين".
وأكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "وغيره من كبار أعضاء الإدارة سيواصلون العمل من أجل الحفاظ على الاستجابة الإنسانية الدولية وتوسيعها ومواصلة حشد المجتمع الدولي لفعل الشيء نفسه".
وحذرت الأمم المتحدة مرارا ومنظمات إنسانية تعمل في القطاع من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة مشددة على أن المساعدات التي تصل ضئيلة للغاية مقارنة مع حجم الاحتياجات والمؤن التي كانت تدخل القطاع "قبل بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه الجديدة على غزة". (النهاية)
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