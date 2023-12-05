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الولايات المتحدة ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

12/5/2023 11:30:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 12 (كونا) -- أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أرسلت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الموجهة لمساعدة سكان غزة إلى مصر لنقلها إلى القطاع المحاصر عبر معبر رفح.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى مدينة (بوسطن) بولاية (ماساتشوستس) الأمريكية "نظمت الولايات المتحدة اليوم رحلة جوية ثانية لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة حيث تم نقل 36 ألف رطل (نحو 3ر16 طنا) من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية جوا بواسطة وزارة الدفاع بناء على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وأضافت أن "طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (سي-17) سلمت المواد إلى مصر حيث سيتم نقلها برا إلى غزة ومن ثم توزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة".
وأوضحت أن تسليم هذه الدفعة "يأتي في الوقت الذي وصلت فيه مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إلى مصر للقاء مسؤولين محليين ومنظمات إنسانية مصرية ودولية تعمل على تسريع وتيرة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "عملت منذ بداية الصراع بين إسرائيل و(حماس) على معالجة الاحتياجات الإنسانية الماسة للمدنيين الفلسطينيين في غزة بشكل عاجل. وتضمنت هذه المساعدة تعبئة أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين".
وأكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "وغيره من كبار أعضاء الإدارة سيواصلون العمل من أجل الحفاظ على الاستجابة الإنسانية الدولية وتوسيعها ومواصلة حشد المجتمع الدولي لفعل الشيء نفسه".
وحذرت الأمم المتحدة مرارا ومنظمات إنسانية تعمل في القطاع من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة مشددة على أن المساعدات التي تصل ضئيلة للغاية مقارنة مع حجم الاحتياجات والمؤن التي كانت تدخل القطاع "قبل بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه الجديدة على غزة". (النهاية)

ع س ج / م م ج




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