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الرئيس الجزائري يؤكد التزام بلاده بوضع خبرتها في مجال المؤسسات الناشئة بخدمة أفريقيا

12/5/2023 11:30:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 12 (كونا) -- دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الثلاثاء رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأفارقة إلى تنسيق جهودهم من أجل دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال في المنظومات الاقتصادية لدولهم.
وأوضح تبون في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء نذير العرباوي في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للوزراء المكلفين بالمؤسسات الناشئة أن "هذا يتم من خلال الاستغلال الأمثل للامكانيات والقدرات الكامنة لدى الشباب الإفريقي الذي وصل إلى مستويات عليا في مجال التحكم بالتدفق المعلوماتي والمعرفي الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة".
كما نوه الرئيس الجزائري "بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك في هذا المجال المهم لاسيما من خلال مبادرة إنشاء ورشة مفتوحة للحوار والتشاور تعنى برسم السياسات ومناهج العمل الهادفة إلى تثمين قدرات الشباب الإفريقي الابتكارية واستقطاب الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية من المهجر عبر العمل على إدماجها ضمن المشاريع التنموية في الدول الأفريقية مع مراعاة وحفظ المكانة المهنية والعلمية للأدمغة المهاجرة العائدة إلى دولها للمساهمة في جهود التنمية المحلية".
وأشاد بالنتائج الإيجابية المهمة التي أفضى إليها المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر السنة الماضية لاسيما ما يتعلق بوضع خريطة الطريق القارية للمؤسسات الناشئة واعتماد (إعلان الجزائر) لتنمية المؤسسات الناشئة في أفريقيا واللذين حظيا بدعم المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته ال42 المنعقدة في شهر فبراير الماضي.
وانطلقت الفعالية في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة وذلك بتنظيم من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تحت شعار (الابتكار من أجل تنمية القارة الافريقية).
وتقام الفعالية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 34 دولة سيعمل ممثلوها على دراسة سبل التعاون لتطوير قطاع المؤسسات الناشئة في القارة. (النهاية)

م ر / ر ج



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