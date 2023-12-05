الرئيس الجزائري يؤكد التزام بلاده بوضع خبرتها في مجال المؤسسات الناشئة بخدمة أفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 12 (كونا) -- دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الثلاثاء رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأفارقة إلى تنسيق جهودهم من أجل دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال في المنظومات الاقتصادية لدولهم.
وأوضح تبون في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء نذير العرباوي في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الإفريقي للوزراء المكلفين بالمؤسسات الناشئة أن "هذا يتم من خلال الاستغلال الأمثل للامكانيات والقدرات الكامنة لدى الشباب الإفريقي الذي وصل إلى مستويات عليا في مجال التحكم بالتدفق المعلوماتي والمعرفي الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة".
كما نوه الرئيس الجزائري "بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك في هذا المجال المهم لاسيما من خلال مبادرة إنشاء ورشة مفتوحة للحوار والتشاور تعنى برسم السياسات ومناهج العمل الهادفة إلى تثمين قدرات الشباب الإفريقي الابتكارية واستقطاب الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية من المهجر عبر العمل على إدماجها ضمن المشاريع التنموية في الدول الأفريقية مع مراعاة وحفظ المكانة المهنية والعلمية للأدمغة المهاجرة العائدة إلى دولها للمساهمة في جهود التنمية المحلية".
وأشاد بالنتائج الإيجابية المهمة التي أفضى إليها المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر السنة الماضية لاسيما ما يتعلق بوضع خريطة الطريق القارية للمؤسسات الناشئة واعتماد (إعلان الجزائر) لتنمية المؤسسات الناشئة في أفريقيا واللذين حظيا بدعم المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته ال42 المنعقدة في شهر فبراير الماضي.
وانطلقت الفعالية في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة وذلك بتنظيم من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة تحت شعار (الابتكار من أجل تنمية القارة الافريقية).
وتقام الفعالية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 34 دولة سيعمل ممثلوها على دراسة سبل التعاون لتطوير قطاع المؤسسات الناشئة في القارة. (النهاية)
م ر / ر ج
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