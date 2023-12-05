نيجيريا: مقتل 85 مدنيا في ضربة جوية بالخطأ والرئيس يأمر بفتح تحقيق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 12 (كونا) -- أعلنت الوكالة النيجيرية لإدارة الطوارئ اليوم الثلاثاء مقتل 85 مدنيا شمال غربي البلاد إثر غارة جوية نفذتها عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للجيش النيجيري نهاية الأسبوع الماضي مضيفة أن الرئيس بولا أحمد تينوبو أمر بفتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.
وأوضحت الوكالة في بيان أن مكتبها بالمنطقة الشمالية الغربية تلقى تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت ولا يزال البحث مستمرا مضيفة أن 66 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.
من جهته طالب الرئيس تينوبو بإجراء تحقيق بعد إقرار الجيش أمس الإثنين بأن إحدى مسيراته قصفت خطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي دون تقديم حصيلة.
وأوضحت الرئاسة النيجيرية في بيان أن "تينوبو يعتبر الحادث مؤسفا جدا ومزعجا ومؤلما كما يعرب عن استيائه وحزنه إزاء خسارة أرواح نيجيريين". (النهاية)
م ر / ر ج
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