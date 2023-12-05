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نيجيريا: مقتل 85 مدنيا في ضربة جوية بالخطأ والرئيس يأمر بفتح تحقيق

12/5/2023 11:30:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 12 (كونا) -- أعلنت الوكالة النيجيرية لإدارة الطوارئ اليوم الثلاثاء مقتل 85 مدنيا شمال غربي البلاد إثر غارة جوية نفذتها عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للجيش النيجيري نهاية الأسبوع الماضي مضيفة أن الرئيس بولا أحمد تينوبو أمر بفتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث.
وأوضحت الوكالة في بيان أن مكتبها بالمنطقة الشمالية الغربية تلقى تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت ولا يزال البحث مستمرا مضيفة أن 66 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.
من جهته طالب الرئيس تينوبو بإجراء تحقيق بعد إقرار الجيش أمس الإثنين بأن إحدى مسيراته قصفت خطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان إسلامي دون تقديم حصيلة.
وأوضحت الرئاسة النيجيرية في بيان أن "تينوبو يعتبر الحادث مؤسفا جدا ومزعجا ومؤلما كما يعرب عن استيائه وحزنه إزاء خسارة أرواح نيجيريين". (النهاية)

م ر / ر ج



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