قطر والسعودية يعربان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 12 (كونا) –- أعربت قطر والسعودية اليوم الثلاثاء عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده جرائم وحشية راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل فضلا عن تدمير المنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية نتيجة الاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة الانباء القطرية إن ذلك جاء في بيان بمناسبة عقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق القطري السعودي برئاسة مشتركة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وشدد الجانبان على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما أكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لإيقاف هجماتها الوحشية وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقواني الدولية.
كما شددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
ورأى الجانبان أن هناك ضرورة لتكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد ثمن الجانب القطري استضافة السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض وما أثمرت عنه من قرارات تسهم في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين مشيدا بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة.
من جهته ثمن الجانب السعودي ما تبذله قطر من جهود مستمرة ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني والإفراج عن المعتقلين وسعيها المستمر للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والوصول إلى اتفاق بشأن إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين المدنيين من قطاع غزة.
وفي الشأن اليمني أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية كما ثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).
وأشاد الجانب القطري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وحول تطورات الأوضاع في السودان أكد الجانبان أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023 والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023 من أجل إنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في محادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023 والتي أسهمت في استئناف الحوار بين طرفي الصراع للتوصل إلى التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للصراع وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
وفي الشأن السوري أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأعربا عن تطلعهما بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة بما يدعم استقرار البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.
ورحب الجانب القطري باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما معربا عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما دعا الجانبان إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفيما يخص الأزمة الروسية - الأوكرانية أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة وأثنى الجانب السعودي على الجهود المبذولة من قطر في الوساطة بين طرفي الأزمة بلم شمل عدد من الأطفال بعائلاتهم في أوكرانيا والدعم المالي المقدم منها لأوكرانيا.
كما أشاد الجانب القطري بالجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة والجهود المستمرة في هذا الشأن.
وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد التهنئة للأمير محمد بن سلمان بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2034 في حين ثمن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد حكومة قطر لذلك.
وعبر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية والتوافق على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات. (النهاية)
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