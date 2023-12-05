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قطر والسعودية يعربان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

12/5/2023 11:30:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 - 12 (كونا) –- أعربت قطر والسعودية اليوم الثلاثاء عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده جرائم وحشية راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل فضلا عن تدمير المنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية نتيجة الاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة الانباء القطرية إن ذلك جاء في بيان بمناسبة عقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق القطري السعودي برئاسة مشتركة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وشدد الجانبان على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما أكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لإيقاف هجماتها الوحشية وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقواني الدولية.
كما شددا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
ورأى الجانبان أن هناك ضرورة لتكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد ثمن الجانب القطري استضافة السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض وما أثمرت عنه من قرارات تسهم في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين مشيدا بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة.
من جهته ثمن الجانب السعودي ما تبذله قطر من جهود مستمرة ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني والإفراج عن المعتقلين وسعيها المستمر للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والوصول إلى اتفاق بشأن إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين المدنيين من قطاع غزة.
وفي الشأن اليمني أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية كما ثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).
وأشاد الجانب القطري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وحول تطورات الأوضاع في السودان أكد الجانبان أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023 والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023 من أجل إنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في محادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023 والتي أسهمت في استئناف الحوار بين طرفي الصراع للتوصل إلى التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للصراع وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
وفي الشأن السوري أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأعربا عن تطلعهما بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة بما يدعم استقرار البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.
ورحب الجانب القطري باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما معربا عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما دعا الجانبان إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفيما يخص الأزمة الروسية - الأوكرانية أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة وأثنى الجانب السعودي على الجهود المبذولة من قطر في الوساطة بين طرفي الأزمة بلم شمل عدد من الأطفال بعائلاتهم في أوكرانيا والدعم المالي المقدم منها لأوكرانيا.
كما أشاد الجانب القطري بالجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة والجهود المستمرة في هذا الشأن.
وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد التهنئة للأمير محمد بن سلمان بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم في كرة القدم 2034 في حين ثمن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد حكومة قطر لذلك.
وعبر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية والتوافق على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات. (النهاية)

س س س / ر ج



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