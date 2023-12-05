نائب كويتي.. الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان ترجمة لطموح عربي مشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طنجة (المغرب) - 5 - 12 (كونا) -- اعتبر عضو مجلس الامة الكويتي خالد العتيبي اليوم الثلاثاء أن الاطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان تمثل ترجمة لطموح عربي مشترك وركيزة أساسية في بناء وترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالدول العربية تشريعا وممارسة وسلوكا.
وقال العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في فعالية الاطلاق الرسمي للخطة المذكورة إن الخطة المشار اليها تأتي لتعزيز الاستراتيحية العربية لحقوق الانسان.
واشار العتيبي الذي يشارك في هذه الفعالية ممثلا عن البرلمان العربي ان الخطة تسعى لتعزيز النهوض بالتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان بالدول العربية وترسيخ الجهود في هذا المجال على مستوى منظومة العمل العربي المشترك بالاضافة الى تقاسم الخبرات والتجارب في مجال النهوض بحقوق الانسان وبحث تفعيل الخطة العربية.
ولفت الى ان دولة الكويت لعبت دورا مهما في اعداد مشروع الخطة العربية إذ ترأست طوال عام كامل لجنة الخبراء الحكوميين العرب المخولين بإعداد هذا المشروع الرائد وذلك بناء على تكليف من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.
وافتتحت في وقت سابق اليوم بمدينة طنجة فعالية الاعلان عن الاطلاق الرسمي للخطة وذلك تحت شعار "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان ببن النص والتطبيق" بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية وممثلين عن البرلمان العربي بينهم عضوا مجلس الامة الكويتي خالد العتيبي وحمدان العازمي بالاضافة الى ممثلين عن الجامعة العربية ومنظمات اقليمية ودولية معنية. (النهاية)
م ر ي / ر ج
MENAFN05122023000071011013ID1107543341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.