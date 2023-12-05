رئيس الوزراء البريطاني يناشد نظيره الإسرائيلي حماية المدنيين في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 5 – 12 (كونا) –- أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء على حاجة الكيان الاسرائيلي المحتل لاتخاذ المزيد من الاحتياطات لحماية المدنيين في قطاع غزة والتركيز على الأهداف العسكرية.
واوضح مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان سوناك بحث ونتنياهو الجهود العاجلة المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين والسماح للمواطنين البريطانيين بمغادرة القطاع.
وشدد سوناك على أهمية السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة مجددا تأكيد استعداد المملكة المتحدة لدعم عمليات توصيل المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين المتضررين.
ولفت إلى الضغط الشديد على معبر (رفح) الذي يصل القطاع بمصر مؤكدا على الحاجة لاستكشاف طرق أخرى إلى غزة بما فيها معبر (كرم ابو سالم).
واعرب الجانبان عن القلق إزاء الهجمات المتزايدة من جانب الميليشيات الحوثية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر.
وشدد سوناك على التزام المملكة المتحدة بحرية حركة الملاحة مشيرا إلى نشر المدمرة الملكية البحرية (طراز 45) في المنطقة هذا الأسبوع بهدف تعزيز الردع والمحافظة على حركة الملاحة التجارية.
وتعهد باستمرار المملكة المتحدة في دعم الجهود الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري والتعامل مع التهديد المتأتي من لبنان على الحدود الشمالية للاحتلال الإسرائيلي.
وفي ختام المباحثات الهاتفية رحب رئيس الوزراء البريطاني بالالتزام بالحد من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية والتي ادت إلى زعزعة الوضع فيها. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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