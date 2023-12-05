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رئيس الوزراء البريطاني يناشد نظيره الإسرائيلي حماية المدنيين في غزة

12/5/2023 11:30:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 5 – 12 (كونا) –- أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء على حاجة الكيان الاسرائيلي المحتل لاتخاذ المزيد من الاحتياطات لحماية المدنيين في قطاع غزة والتركيز على الأهداف العسكرية.
واوضح مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في بيان ان سوناك بحث ونتنياهو الجهود العاجلة المبذولة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين والسماح للمواطنين البريطانيين بمغادرة القطاع.
وشدد سوناك على أهمية السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة مجددا تأكيد استعداد المملكة المتحدة لدعم عمليات توصيل المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين المتضررين.
ولفت إلى الضغط الشديد على معبر (رفح) الذي يصل القطاع بمصر مؤكدا على الحاجة لاستكشاف طرق أخرى إلى غزة بما فيها معبر (كرم ابو سالم).
واعرب الجانبان عن القلق إزاء الهجمات المتزايدة من جانب الميليشيات الحوثية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر.
وشدد سوناك على التزام المملكة المتحدة بحرية حركة الملاحة مشيرا إلى نشر المدمرة الملكية البحرية (طراز 45) في المنطقة هذا الأسبوع بهدف تعزيز الردع والمحافظة على حركة الملاحة التجارية.
وتعهد باستمرار المملكة المتحدة في دعم الجهود الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري والتعامل مع التهديد المتأتي من لبنان على الحدود الشمالية للاحتلال الإسرائيلي.
وفي ختام المباحثات الهاتفية رحب رئيس الوزراء البريطاني بالالتزام بالحد من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية والتي ادت إلى زعزعة الوضع فيها. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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