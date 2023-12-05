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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/5/2023 11:30:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الدوحة - المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد أن (حقل الدرة) يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها (حقل الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة للبلدين فقط.

بيروت - قيادة الجيش اللبناني تعلن مقتل عسكري وجرح ثلاثة آخرين بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز عسكري للجيش في منطقة (النبي عويضة) - (العديسة).

واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أنها فرضت قيودا على تأشيرات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف وهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الجزائر - الوكالة النيجيرية لإدارة الطوارئ تعلن مقتل 85 مدنيا شمال غربي البلاد إثر غارة جوية نفذتها عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للجيش النيجيري نهاية الأسبوع الماضي والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو يأمر بفتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث. (النهاية) ر ج

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