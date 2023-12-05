موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الدوحة - المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد أن (حقل الدرة) يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها (حقل الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة للبلدين فقط.
بيروت - قيادة الجيش اللبناني تعلن مقتل عسكري وجرح ثلاثة آخرين بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركز عسكري للجيش في منطقة (النبي عويضة) - (العديسة).
واشنطن - وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أنها فرضت قيودا على تأشيرات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف وهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
الجزائر - الوكالة النيجيرية لإدارة الطوارئ تعلن مقتل 85 مدنيا شمال غربي البلاد إثر غارة جوية نفذتها عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للجيش النيجيري نهاية الأسبوع الماضي والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو يأمر بفتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث. (النهاية) ر ج
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