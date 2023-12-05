ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 6 كانون الأول (بترا)- تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، بين ارتفاع وانخفاض واستقرار، فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 72 دولارا للبرميل الواحد.
ويؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض الأسهم.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء 79 نقطة ليغلق على 36124 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 44 نقطة ليرتفع إلى 14229 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4567 نقطة، فيما تراجع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 26 نقطة، لكنه بقي مستقرا على ارتفاع بلغ 1856 نقطة.
--(بترا)
م د/ف ج
06/12/2023 06:18:14
MENAFN05122023000117011021ID1107543338
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