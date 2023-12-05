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ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز

12/5/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 كانون الأول (بترا)- تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، بين ارتفاع وانخفاض واستقرار، فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 72 دولارا للبرميل الواحد.
ويؤدي ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض الأسهم.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء 79 نقطة ليغلق على 36124 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 44 نقطة ليرتفع إلى 14229 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4567 نقطة، فيما تراجع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 26 نقطة، لكنه بقي مستقرا على ارتفاع بلغ 1856 نقطة.
--(بترا)
م د/ف ج
06/12/2023 06:18:14

MENAFN05122023000117011021ID1107543338

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