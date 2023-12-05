ندوة بعنوان رؤية لمستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة في ظل العدوان على غزة.

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا)- نضال النوافعة- قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور مروان المعشر، "إن السابع من تشرين الأول غيّر المعادلة في المنطقة لسبب أساسي وواضح؛ تمثل بطبيعة هدف إسرائيل من الحرب وهو تهجير أهل غزة، وليس تدمير البنية التحتية للقطاع.

وأضاف، خلال ندوة دعت إليها رابطة مسيحيي المشرق في الأردن، اليوم الثلاثاء، بمشاركة النادي الأرثوذكسي بعنوان: "رؤية لمستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة في ظل العدوان على غزة" أن العلاقة الأردنية الإسرائيلية تغيرت إلى حد كبير، ولا يمكن لصناع القرار في الأردن التكيف مع إسرائيل وهي تشن حرب إبادة جماعية على غزة، وعموم فلسطين.

وقال لم يعد بالإمكان التهجير القسري للسكان، وهو أمر مبالغ فيه، لا سيما وأن هناك ما يقارب 1,6 مليون غزي نازح داخل غزة بلا مأوى، وبلا طعام، أو شراب، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، ولا أغلبية فلسطينية في الأراضي التي تسيطر عليها في الضفة الغربية، ولم تعد إسرائيل تتجاهل العنصر الديمغرافي؛ لذلك خلقت هذه الحرب؛ للتهجير القسري لسكان غزة، والضفة الغربية.

وذكّر المعشر بما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني من أن ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية، بل هو نظام فصل عنصري كما قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله.

وأشار المعشر إلى أن إلغاء معاهدة السلام صعب في هذه الظروف؛ لوجود أضرار كبيرة على الأردن، فهناك بند يمنع التهجير القسري للسكان من بلد إلى آخر، مؤكدًا أنه يجري راهنا التحضير لعملية سياسية لحل الدولتين، ولن تكون ناجحة إذا لم تشمل عناصر 3 " إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مدة محددة قبل بدء المفاوضات، والاعتراف بدولة فلسطينية قبل 1967ووجود حكومة إسرائيلية راغبة في إنهاء الاحتلال، والعنصر الفلسطيني، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تفاوض نيابة عن الفلسطينيين، لذلك نحن بحاجة لحكومة جديدة تمثل الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن السيناريو المتوقع هو ازدياد المقاومة المسلحة في الأراضي المحتلة، فالمقاومة المسلحة بدأت في الضفة الغربية من عرين الأسود وجنين ولم تبدأ في غزة، وستبقى وتزداد إلى أن يطغى العنصر الديمغرافي.

بدوره، قال المطران جمال دعيبس إن المسيحية موجودة في غزة منذ القرن الثالث الميلادي بشكل مستمر، وإن عدد المسيحيين في غزة قبل 2014 بلغ 3300 مسيحي، أما الآن فلا يتجاوز 1000 مسيحي.

وبين دعيبس أن المسيحية تتركز في شمال قطاع غزة، وأن 70 بالمئة منهم هدمت بيوتهم نتيجة القصف العشوائي، وأصبحوا بلا مأوى، وتعرضوا كما أهل غزة للقتل، والإبادة الجماعية، والتهجير، فهم جزء من المجتمع الغزي.

وأضاف أن معاداة الإسلام لها خلفيات دينية صهيونية، فعلينا محاربة هذه الأفكار المتطرفة، والعودة إلى الأساسيات، فالله خلق كل إنسان على صورته، فكل إنسان له كرامة متساوية مع الآخرين، لافتًا الى أن حرب الإبادة جاءت لنزع إنسانية الفلسطيني، حين بدأت في الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، والمستوطنين الإسرائيليين.

وقال إن اليهودي لا ينظر للفلسطيني على إنه إنسان مساوٍ له، وبالتالي فهو لا يستحق أرضه.

من جهته، قال رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب، فراس العجارمة، إن حلّ الدولتين لم يعد موجودًا، فإسرائيل لا تؤمن بالسلام، فمن سيتحدث في إسرائيل عن السلام بعد كل هذا الدمار، والقتل الممنهج، والإبادة الجماعية؟، مؤكدا أن هدف إسرائيل واضح من الحرب؛ وهو القضاء على حماس، وإعادة الأسرى، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف لا يوجد حلّ لإيقاف الحرب إلا برفع كلفة الاحتلال، ولن يجلس للتفاوض مع هذا الدعم الكبير من أميركا والغرب، مشيرًا الى جهود الأردن الواضحة قيادةً وشعبًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ولفت العجارمة إلى دور البرلمان الأردني في التصويت ضد اتفاقية المياه والكهرباء، وطرد السفير الإسرائيلي، والتواصل المستمر مع كل القوى الحية في العالم؛ لنصرة القضية الفلسطينية، وإيقاف الحرب، إلى جانب دعوة المجلس لعقد مؤتمر للجان فلسطين في البرلمانات العربية في الأردن الشهر المقبل، مشيدًا بدور الجيش الأردني والأجهزة الأمنيّة، الذين يشكلون حصنا متينا لهذا الوطن.

- -(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

05/12/2023 23:59:32

