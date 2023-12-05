82 مليون دولار عالميا لفيلم الأنيميشن Wish

MENAFN - Youm7) حقق فيلم الأنيميشن الجديد Wish، إيرادات وصلت إلى 82 مليونا و32 ألف دولار، مقابل ميزانية وصلت إلى 200 مليون دولار، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى .

وأنقسمت الإيرادات بين 42 مليونا و251 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و39 مليونا و781 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى في 7 أيام.

فيلم Wish

يحتفل بمرور 100 عام من رواية القصص من خلال بطلته الرئيسية، آشا، حيث تتمنى آشا، التي تلعب دورها أريانا ديبوز الحائزة على جائزة الأوسكار، أن يكون لها نجم، وما يترتب على ذلك هو رحلة مغامرة تجسد الأمل والفرح وقوة الأحلام.

وصرحت جينيفر لي، مخرجة الفيلم والمديرة الإبداعية لشركة ديزني للرسوم المتحركة: "في البداية، كنت أتوه في سرد القصص والحكايات الخيالية، وأعتقد أنني لم أكن أعلم تمامًا أن هذا هو المكان الذي أنتمى إليه، ولكن كانت ديزني جزءًا كبيرًا من طفولتي."

وأضافت لي: "العمل يؤكد على

إدراك أنه كلما كانت الرغبة أكبر، كلما كانت الرحلة أصعب في بعض الأحيان، وهو نوع من الاحتفال بمثابرة الشخصية."

وأكد خوان بابلو رييس، منتج الفيلم: "عندما كنت طفلاً، كان جدي يجعلني أنا وابن عمي نجلس على السجادة ويروي لنا القصص الخيالية، وأول ذكرى لي في السينما كانت فيلم " Beauty and the Beast"، وهكذا بدأ قصة حبى لأفلام القصص والحكايات".

ويعد فيلم "Wish" رسالة حب للأفلام من الطفولة، وعمل يحتفل بقوة التمني؛ الأمل والعاطفة التي تدفعك إلى مطاردة أحلامك.



