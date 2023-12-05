Killers Of The Flower Moon يحقق 154 مليون دولار عالميا

(MENAFN
- Youm7) حقق فيلم
Killers of the Flower Moon ، للمخرج العالمى مارتن سكورسيزى إيرادات وصلت إلى 154مليونًا و315 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحت يوم 20 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Parmount Pictures.
وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 66 مليونًا و515 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و87 مليونًا و800 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.
فيلم Killers of the Flower Moon الجديد بعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التى تتمحور حول قصة السكان الأصليين فى أمريكا.
كما أن فيلم Killers of the Flower Moon الجديد هو التعاون السابع بين ليوناردو دى كابريو ومارتن سكورسيزى، وحصل على 9 دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائى.
فيلم Killers of the Flower Moon وصلت مدته إلى 3 ساعات و26 دقيقة، وبلغت ميزانيته 200 مليون دولار، ويحكى العمل قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.
واستنادًا إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي نال استحسانًا واسع النطاق، تدور أحداث فيلم Killers of the Flower Moon في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.
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